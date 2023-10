Urocze miasteczka, góry i lokalna kultura. W ZDK przeniesiemy się do… Argentyny

„Miłość do futbolu, tango i bezkresne przestrzenie Patagonii. Większości osób Argentyna nie kojarzy się z niczym więcej. Tymczasem moja Argentyna woli folklor niż tango i mieni się tysiącem kolorów magicznej i mało poznanej przez turystów północy kraju.W ostatnich latach Argentyna stała się moim drugim domem. Rozpoczynałam dzień od yerba mate, niedzieli nie wyobrażałam sobie bez niedzielnego spotkania na mięsne uczty, czyli asado, emocjonowałam się oglądając mecze piłki nożnej i tańczyłam chacarerę na folklorystycznych imprezach (...)” – napisała autorka w zapowiedzi spotkania. „Argentyna to kosmopolityczne Buenos Aires, największe wodospady w zamieszkałym przez potomków polskich imigrantów tropikalnym regionie Misiones, lodowce Patagonii czy zielone wzgórza i winnice centrum kraju. A do tego moja ulubiona, klimatyczna północ”.

Wygląda na to, że opowieści będą ciekawe, nietuzinkowe. Zapewne będzie można także obejrzeć zdjęcia. „Podczas pokazu przeniosę Was do mniej znanej, pełnej mistycyzmu Argentyny” – zapowiada Paulina Lewandowska. „Poza utartym szlakiem trafimy na urocze miasteczka, kolorowe góry, lokalną kulturę i tradycyjny karnawał. A do tych niezwykłych miejsc dojedziemy tak popularnym w tym kraju autostopem".