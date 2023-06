Tygodniowy przegląd prasy 25.06.2023: Zamość, 18.06-24.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 18.06 do 24.06.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zamościa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.06 a 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kadry zatrzymane w czasie. Tadeusz Szkamruk i jego fotografie sprzed pół wieku”?

📢 „O sole mio” i „Mamma” na Rynku Wielkim. Dzisiaj odbędzie się Zamojski Festiwal Kultury Tego wydarzenia nie można przegapić. Dzisiaj (24 czerwca) odbędzie się XVI Zamojski Festiwal Kultury „arte, cultura, musica e…” - włoska noc operowa pieśni neapolitańskich. To ważne, zamojskie wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20, na miejscowym Rynku Wielkim.

📢 Ulica Wojska Polskiego w Zamościu zostanie częściowo zamknięta. Objazd przez ul. Sikorskiego Musimy być bardzo ostrożni. Ulica Wojska Polskiego to jeden z głównych traktów komunikacyjnych Zamościa. Stanowi on m.in. połączenie centrum miasta z drogą wylotową na północ: w kierunku Chełma. Ten ważny trakt zostanie w poniedziałek (26 czerwca, od godziny 7) częściowo wyłączony z ruchu. Ma to związek z budową w tej części miasta kanalizacji deszczowej. 📢 Kryta pływalnia w Biłgoraju jest modernizowana. To prace oczekiwane od wielu lat Koszt tej inwestycji to ponad 29,1 mln zł. Za te pieniądze kryta pływalnia w Biłgoraju zostanie odnowiona i rozbudowana. Powstanie tam m.in. nowoczesna hala z częścią rekreacyjną oraz baseny o łącznej powierzchni ponad 300 mkw. Roboty trwają. Już można oglądać ich pierwsze efekty.

📢 Były życzenia i kwiaty. Irena i Andrzej Pyś z Kolonii Białowola obchodzą jubileusz 70-lecia swojego ślubu To piękny jubileusz. Irena i Andrzej Pyś z Kolonii Białowola (gmina Zamość) obchodzą właśnie jubileusz 70 lecia swojego ślubu, czyli „kamienne gody”. Szanownych jubilatów odwiedził Stanisław Grześko starosta zamojski na czele delegacji ze Starostwa Powiatowego w Zamościu. Były gratulacje, kwiaty oraz życzenia kolejnych lat wspólnego życia: w zdrowiu i miłości. 📢 Uczcili Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”. W sumie przejechano 860 kilometrów Motocyklowy rajd upamiętniający postać majora Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa” odbył się w dnach 8-11 czerwca. Trasa rajdu przebiegała przez miejscowości związane z działalnością tego dzielnego i zasłużonego dowódcy AK oraz jego oddziału. Odwiedzono także inne miejsca związane z walkami w obronie wolności i niepodległości naszego kraju.

📢 Zderzenie szynobusu z samochodem osobowym w Płoskiem. Poszkodowany został kierowca Wyglądało to bardzo groźnie. Komenda Miejska Państwowej Straży w Zamościu poinformowała o zderzeniu samochodu osobowego z szynobusem. Do wypadku doszło we wtorek (20 czerwca) w miejscowości Płoskie w gm. Zamość. 📢 Roboty na „małej obwodnicy” Zamościa finiszują. Nareszcie! Już możemy jeździć po odnowionych rondach i skrzyżowaniach Trwa potężna przebudowa drogi krajowej nr 74 w Zamościu. Chodzi o ul. Dzieci Zamojszczyzny oraz Szczebrzeską. Jednak już można bez przeszkód korzystać m.in. ze skrzyżowania ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Królowej Jadwigi oraz z nowego, obszernego ronda (od strony ul. Sadowej). To ważne, bo to miejsce słynęło dotychczas jako jedno z najbardziej niebezpiecznych w mieście. Mieszkańców cieszą też nowe chodniki, ścieżki rowerowe oraz drzewa posadzone przy ulicy.

📢 Uwaga, nadciągają burze! IMGW wydał ostrzeżenia dla zachodniej części województwa Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województwa lubelskiego. 📢 W podskokach na sztywnych nogach. W zamojskim ZOO pojawiły się nowe gazele mhor oraz dorkas Zamojski Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera ma nowych mieszkańców. Przyjechały do tego miasta z ZOO Aquarium de Madrid w Hiszapanii. To trzy samice gazeli mhor oraz samiec gazeli dorkas. Mają się podobno bardzo dobrze. Zwierzęta już można oglądać. 📢 „Ciekawe, geometryczne figury”. Gmach dawnej Akademii Zamojskiej jest coraz piękniejszy Tym pracom kibicuje wielu mieszkańców miasta i turystów. Wprawdzie gmach dawnej Akademii Zamojskiej w Zamościu wygląda jeszcze jak otulony sitakami zabezpieczającymi ogromny kokon, ale już można sobie wyobrazić jak będzie się prezentował po wykonaniu wszystkich robót. Podwyższony dach został przykryty dachówką ceramiczną (więźbę dachową wykonano z drewna sosnowego). Przywracana jest także dawna kolorystyka elewacji gmachu. Dzieje się to na podstawie badań przeprowadzonych wiele lat temu pod kierunkiem prof. Wiktora Zina.

📢 Najpierw Komagra teraz McDonald's. W Hrubieszowie powstanie 60 nowych miejsc pracy Rozmowy w sprawie otwarcia restauracji sieci McDonald's w Hrubieszowie trwały kilka miesięcy. Przyniosły rezultaty. Wiadomo, że restauracja zostanie otwarta przy przy ulicy Łany w tym mieście. Zatrudnienie na różnych stanowiskach znajdzie tam około 40 osób. Już ruszyła rekrutacja pracowników. A to nie jedyny pracodawca, który właśnie „wchodzi” do Hrubieszowa.

