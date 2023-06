W podskokach na sztywnych nogach. W zamojskim ZOO pojawiły się nowe gazele mhor oraz dorkas

To gatunek „krytycznie zagrożony” wyginięciem. Zachowanie jego czworonożnych przedstawicielu stało się legendarne. Gazele mhor ostrzegają członków stada o niebezpieczeństwie podskakując w górę na sztywnych, czterech kończynach (zostało to sportretowane w niektórych komiksach i filmach dla dzieci). Żywią się głównie liśćmi drzew, pędami, owocami i roślinami strączkowymi. Ich przysmakiem są także dzikie melony. Warto zauważyć, że to gatunek pod niektórymi względami bardzo delikatny (gazele mhor słyną jako najmniej wytrzymałe na brak wody spośród zwierząt pustynnych).

Gazele mhor (Nanger dama mhor) żyją głównie w pustynnych, stepowych i suchych obszarach północnej Afryki. Są one największe spośród wszystkich przedstawicieli tego gatunku na kontynencie (długość ich ciała to zwykle od 95 do 165 cm, a wysokość w kłębie – około 108 cm). Zarówno samce jak i samice mają rogi zakrzywione w kształcie litery S.

Samice, które przybyły do zamojskiego ZOO, dołączą do trzech przebywających tam wcześniej samców. W ten sposób zostało założone spore stado hodowlane. Można je obserwować na terenie ogrodu w pawilonie: obok żyrafiarni. To wszystko jest bardzo ważne. Zdrowe, silne i genetycznie różnorodne osobniki urodzone w ogrodach zoologicznych, w tym również w Zamościu, zasilą w przyszłości populację tych zwierząt, która funkcjonuje w naturalnym środowisku. To szansa na wzrost jej liczebności.

Gazele dorkas także zamieszkują w naturze północną Afrykę (jej półpustynne obszary). Samiec, który przyjechał do zamojskiego ZOO również dołączył do stada tych zwierząt. To także bardzo ważne. Bo zamojskie zoo jest jedynym w Polsce ogrodem zoologicznym zajmującym się hodowlą (czyli także ochroną) tego gatunku.

Zamojskie ZOO w okresie od kwietnia do września jest czynne w godzinach 9-18.