„To wymaga nagłośnienia”. Co się dzieje w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Zamościu?

Skąd zamojscy radni miejscy mieliby wiedzieć co się dzieje w schronisku? Sprawa stała się w Zamościu głośna. Temat pojawił się m.in. w mediach społecznościowych. Sygnał trafił również do nas.

„Temat wymaga nagłośnienia w gazetach (…) - czytamy w liście, który trafił do naszej redakcji. „Od dłuższego czasu w schronisku dla bezdomnych im. św. Alberta dzieje się bardzo źle. Mimo remontu schroniska pluskwy zalęgły się w schronisku. Nie ma przeprowadzanej dezynsekcji na czas mimo, że pieniądze na to są. Rok temu była ostatnia dezynfekcja i kierownik (…) nie załatwiła noclegu zastępczego bezdomnym. Spali na ławkach, w samochodach (…). Pomimo remontu i braku regularnych dezynfekcji pluskwy gryzą mieszkańców schroniska do krwi”.