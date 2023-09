„Realny problem z parkowaniem”. Nie tylko takie kłopoty mają zamojscy kierowcy

Współpraca szeroka i wyrazista

„Do tego należy doliczyć osoby, które zatrudnione są w Zamościu i do pracy dojeżdżają samochodami oraz dużą liczbę zmotoryzowanych turytów” – zauważa Marian Puszka, komendant zamojskiej Straży Miejskiej w raporcie dotyczącym działań tej służby w pierwszym półroczu 2023 r. „Te dane z pewnością uświadamiają realny problem z parkowaniem”.

Dokument był prezentowany na ostatniej sesji zamojskiej Rady Miejskiej. Ma on wiele wymiarów. Miejscowa Straż Miejska ocenia np., że jej współpraca z mieszkańcami jest „szeroka i wyrazista”. Na czym to polega? Mieszkańcy miasta domagali się np. w pierwszym półroczu 2023 r. aż 1188 interwenci (412 dotyczyły zagrożenia w ruchu drogowym, 140 – zakłócenia porządku publicznego i spokoju, a 94 z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami). Przychylono się do tych próśb, co stanowi prawie 49 proc. wszystkich, przeprowadzonych interwencji.