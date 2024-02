Raport zamojskiego PUP. Mniejsze bezrobocie i… spadek ilości ofert pracy

Z dokumentu dowiadujemy się, iż stopa bezrobocia w kraju jest niemal identyczna jak rok wcześniej. Pod koniec 2022 roku wynosiła 5,2 proc., natomiast rok później 5,1 proc. Jednak w województwie lubelskim sytuacja wygląda trochę inaczej. Stopa bezrobocia wynosiła tutaj odpowiednio 8 proc., a pod koniec 2023 r. - 7,5 proc.

Jak to wygląda w większych miastach? Obecnie w Lublinie jest to 4,3 proc. (rok wcześniej 5,1 proc.), w Chełmie 8,2 proc. (wcześniej 9,4 proc.), w Białej Podlaskiej – 7,3 proc. (wcześniej 7,7 proc.), a w Zamościu 7,8 proc. (wcześniej 8.1 proc.).

Bez zwolnień grupowych, ale...

„Z danych statystycznych wynika, iż spadek stopy bezrobocia rok do roku nastąpił w 20 powiatach województwa lubelskiego na 24, największy w powiecie chełmskim – o 1,6 punktów procentowych oraz w mieście Chełm – o 1,2 p.p.” - czytamy w raporcie. „W dwóch powiatach: biłgorajskim i puławskim stopa bezrobocia pozostała na tym samym poziomie (to odpowiednio 5,9 proc. oraz 5,7 proc.). Również w dwóch powiatach zanotowano niewielki wzrost – w lubelskim o 0,1 p.p. (obecnie 5,7 proc.) oraz w tomaszowskim o 0,4 p.p.”(teraz to 9,5 proc.).