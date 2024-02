Prawo i Sprawiedliwość popiera Andrzeja Wnuka w walce o fotel prezydenta Zamościa

- To jedno z wielu spotkań, które wczoraj i dzisiaj odbywają się w Polsce. Podobne zaplanowaliśmy także w ciągu najbliższych tygodni. Bo tak jak zapowiedzieliśmy, chcemy być blisko Polaków, chcemy z nimi rozmawiać – mówił podczas spotkania Jacek Sasin. - W tej sytuacji, w której jesteśmy taka rozmowa jest szczególnie ważna. Jesteśmy w czasie szczególnym. Niewiele czasu minęło od ostatnich wyborów parlamentarnych, od utworzenia nowego rządu.

Czym można się oprzeć?

Przemówienie Jacka Sasina było w Zamościu długie i wielowątkowe. Mówił o hejcie, nagonce, którą odczuwają podobno obecnie nie tylko politycy PiS, ale także o wzroście gospodarczym, ograniczeniu bezrobocia czy wzroście wynagrodzeń i zamożności Polaków w ostatnich latach. Nie zapomniał także o wielkich inwestycjach „które miały nas zbliżyć do Europy” (chodzi np. o Centralny Port Komunikacyjny).

Potem ogłosił poparcie PiS dla Andrzeja Wnuka, obecnego prezydenta Zamościa w zbliżających się wyborach samorządowych. Odbędą się one na początku kwietnia. Andrzej Wnuk ponownie będzie ubiegał się o fotel prezydenta Zamościa.

- Dzisiaj możemy zadać pytanie: co możemy zrobić? Czym możemy tej władzy odpowiedzieć? - pytał Jacek Sasin. - Otóż możemy zrobić bardzo wiele. Możemy wspierać niezależne media, możemy protestować na różne sposoby, ale już wkrótce będziemy mogli również czynem tej władzy odpowiedzieć. To udział w wyborach samorządowych.

Dobra wiadomość w niedzielę

- Chcemy jako Prawo i Sprawiedliwość postawić na najlepszych. Na ludzi sprawdzonych, dobrze pracujących dla swojej społeczności, ale także na nowych, młodych, z wielką energią – mówił do zebranych Jacek Sasin. - Dlatego przedstawiam decyzję naszej partii w zakresie poparcia kandydata na prezydenta Zamościa. Ogłaszam, że popieramy kandydaturę pana Andrzeja Wnuka.

Czy takie poparcie da Andrzejowi Wnukowi zwycięstwo? To się okaże już w kwietniu. Bo kontrkandydaci także mają wiele do powiedzenia.

- Przez dziewięć lat miasto zmieniło się niesamowicie. Myśmy zainwestowali dotąd ponad 750 mln zł, z czego ponad 600 to było wsparcie rządowe oraz przez różnego rodzaju agendy np. Sejmik województwa lubelskiego – przypomniał Andrzej Wnuk.

- Chciałem bardzo serdecznie podziękować. To taka dobra wiadomość w niedzielę – powiedział Andrzej Wnuk, po czym zaczął bić Jackowi Sasinowi brawo. Podchwycili to zebrani na sali. Rozległy się ogólne, gromkie oklaski. Nie zabrakło także wzajemnych ukłonów i uścisków rąk.

Agnieszka Jaczyńska i Rafał Zwolak

Już wiadomo, że o fotel prezydenta Zamościa będzie się starać Agnieszka Jaczyńska, wicedyrektor miejscowego Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej, nauczycielka historii oraz m.in. autorka albumu „Sonderlaboratorium SS Zamojszczyzna”. Jej kandydaturę ogłosiła Platforma Obywatelska.

O to stanowisko ubiega się również oficjalnie Rafał Zwolak, wieloletni radny miejski. Swój start ogłosił w piątek (22 grudnia). Na spotkanie z nim przybyło wówczas kilkadziesiąt osób, które go popierają. Dostrzegliśmy wśród nich m.in. Marcina Zamoyskiego m.in. byłego prezydenta Zamościa (w tym mieście jest on bardzo popularny i znany) oraz posła Sławomira Ćwika.