Zamość i powiat zamojski. 2023 rok w strażackich statystykach. Odnotowano m.in. 317 pożarów Bogdan Nowak

Zamojscy strażacy podsumowali ubiegły rok. Powstał nawet raport w tej sprawie, który trafił do naszej redakcji. Wynika z niego m.in., iż strażacy w tym czasie uczestniczyli w 1655 różnych interwencjach. 317 z nich to były pożary. Stanowiły one 19,2 proc. wszystkich „zdarzeń”.