Przed nami kolejny Pchli Targ w Zamościu. Przedsięwzięcie się rozrasta!

Są powody do radości. Bo to „oddolne” przedsięwzięcie rozrasta się z miesiąca na miesiąc. My także odwiedziliśmy ostatni Pchli Targ w Zamościu (odbył się 17 września). Zobaczyliśmy tam wielu sprzedających i kupujących – miłośników staroci i niebywałych okazji (za kilka złotych kupiliśmy… osiem płyt z muzyką poważną oraz legendarny album Stinga pt. „Nothing like the sun”).

Podobne, okazyjne zakupy znów będą możliwe. W niedzielę (1 października) przy parkingu obok zamojskiego Parku Miejskiego (od strony ul. Piłsudskiego) zamojscy „szperacze” spotkają się ponownie. Odbędzie się tam kolejny Pchli Targ. To przedsięwzięcie zaplanowano w godz. 10-14.

Więcej informacji na ten temat u organizatorów: na stronie FB „Szperamy w Zamościu”.