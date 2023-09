Powietrzna fascynacja i „ofiary aeronautyki”. Rocznica pierwszego lotu balonem

Wchodzenie przez okna

Autor wieścił także nowatorskie, cywilne zastosowanie owych statków powietrznych. Nie brakowało mu fantazji. „Ponieważ komunikacya balonowa umożliwi ludziom wchodzenie do mieszkań przez okna, więc to zmieni zupełnie ceny komornego” – wieścił radośnie. A w innym miejscu swojego artykuły dodał: „Najdroższe apartamenty będą leżały w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków aeroplanów”.

Kiełbasy, cygara i ogórki

Latały z prędkością 70-130 kilometrów ma godzinę i mogły zabrać na pokład od 5 do 7 ton bomb. Niektóre z takich statków osiągały długość 225 metrów! Siały one strach, a czasami spustoszenie. 16 grudnia 1914 r. niemieckie okręty ostrzelały brytyjskie nabrzeże. Zaatakowane zostały m.in. miasta Hartlepool, Scarboroug i Whitby. Zginęło wówczas ponad 100 cywilów. Niemieckim okrętom towarzyszył sterowiec. Jego sylwetkę zapamiętano na długo. „Wiara Niemców, że pokaz siły na wybrzeżu czy pół tuzina bomb zrzuconych z Zeppelina zdemoralizuje brytyjskie społeczeństwo, była żałosnym złudzeniem” – czytamy 17 grudnia 1914 r. na łamach „Daily Mail”.

25 sierpnia 1914 r. sterowce zaatakowały Antwerpię, a kilka tygodni później zrzuciły 14 bomb na Warszawę. Spowodowało to w mieście wielki zamęt. Groźne były także ataki niemieckich sterowców na Paryż i Londyn (do bombardowań dochodziło głównie w 1915 r.). Jak pisał Andrzej Chwalba w znakomitej książce pt. Samobójstwo Europy, sterowce mogły być jednak używane jedynie podczas bardzo dobrej pogody, czyli w praktyce trzy do czterech razy w miesiącu. Także dlatego nie były one zbyt użyteczne.