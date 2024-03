„Zwali tego bałwana marzanną”. Bez jej utopienia wiosna nie nadejdzie. Trzeba jednak uważać, bo można zapłacić mandat

Apelowali w nim o wprowadzenie zakazu topienia marzanny przez polskich uczniów. Argumentowali, iż ów zwyczaj źle wpływa na psychikę uczniów, bo propaguje przemoc. Może on także podobno doprowadzić dzieci i młodzież do przekonania, iż najprostszą i najskuteczniejszą metodą osiągnięcia celu jest fizyczna likwidacja przeszkody.

Happening i reakcja

Dlaczego apel napisano? Był to według autorów listu rodzaj happeningu oraz... reakcji na nieustanne mówienie w mediach o szkolnych mundurkach oraz o tym czy są potrzebne. Tym także intensywnie zajmował się rząd RP. Tymczasem w kraju nawarstwiło się wiele spraw, którymi należało się zająć np. ogromne bezrobocie oraz masowa emigracja młodych ludzi do Niemiec czy Anglii.

„Wyobraźmy sobie, że uczeń ma same jedynki z matematyki czy chemii. Może dojść do wniosku, że rozwiązaniem problemu jest utopienie nauczycielki” – czytamy w tym liście.

Autorzy listu próbowali w ten przewrotny sposób zwrócić na to uwagę. To się udało. O apelu długo i obszernie mówiły ogólnopolskie media. Dyskutowano o nim także na forach internetowych.

Przy obrzędowych pieśniach

W poście topili bałwana

Na nowych zasadach

Bo topienie marzanny może się bez przeszkód odbywać, pod warunkiem, że będzie ona wykonana wyłącznie z materiałów biodegradowalnych np. ze słomy. Jeśli jednak do jej „budowy” zostały użyte plastikowe butelki, jakieś ubrania, a na jej nogi włożono np. buty (bo i takie przypadki się zdarzały) – to taka kukła nie może trafić do rzeki czy stawu. Bo go zanieczyści. Za taki czyn można zostać ukaranym mandatem.