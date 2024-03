Zamość. Zielono mi, czyli akcja "Drzewko za surowce wtórne" już wkrótce!

Akcja "Drzewko za surowce wtórne" odbędzie 6 kwietnia (sobota), w godzinach 10–14 na terenie Galerii Twierdza w Zamościu. Organizatorzy zachęcają do przynoszenia makulatury oraz zużytych sprzętów AGD i RTV, takich jak pralki, lodówki, suszarki, komputery, laptopy i inne urządzenia elektryczne oraz elektroniczne.

- Wzięcie udziału w akcji 'Drzewko za Surowce Wtórne' to jak zainwestowanie w przyszłość naszej planety. Wymiana odpadów na zieleniące się drzewa to nie tylko ekologiczny interes, to nasz wkład w stworzenie lepszego świata dla kolejnych pokoleń. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych Czytelników do tej zielonej akcji - mówi Karolina Rudnicka, kierownik działu marketingu Kuriera Lubelskiego

Aby wziąć udział w akcji, wystarczy przynieść minimum dwa kilogramy makulatury. Za każde kolejne pięć kilogramów przekazanych surowców, uczestnicy otrzymają dodatkową sadzonkę drzewa. Liczba sadzonek drzew jest ograniczona, dlatego warto się spieszyć!