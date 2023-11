"Nikt nie wyciągnął do nas ręki". Protest przewoźników na przejściach granicznych Bogdan Nowak

- Zostaliśmy przyparci do ściany. Działamy w ten sposób, bo nie mamy już wyjścia. Jeśli przedstawione przez nas postulaty nie zostaną załatwione, będziemy musieli zamykać firmy. Nawet jeszcze w tym roku – mówił pan Jarosław z Zamościa, jeden z protestujących w Hrebennem przewoźników. - To co się dzieje nie może dalej trwać! Dlatego będziemy blokować granice do skutku!