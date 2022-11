„Miasto sobie świetnie poradzi i udzieli potrzebującym wsparcia”. Dyskusja o uchodźcach na sesji zamojskiej RM

Głos zabrała także Renata Niemiec-Bubiłek, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego w Zamościu. Potwierdziła słowa wypowiedziane przez wiceprezydent Annę Antos. Zapewniała również, że tematem ostatniego zebrania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego było przygotowanie służb do zimy. Omawiano również sposoby wsparcia dla osób bezdomnych. W tym spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawicie policji, Straży Miejskiej oraz Zarządu Dróg Grodzkich.

- Osoby z Ukrainy, które uciekły przed wojną do Zamościa nie przybyły do nas wczoraj, ani przedwczoraj. Ostatnie z nich przyjęliśmy miesiąc temu – zapewniała dyrektor Renata Niemiec- Bubiłek. - Obecnie jest to sześcioro dzieci, dwoje nastolatków, trzech mężczyzn, a reszta to kobiety. Dostajemy pieniądze od wojewody na ich utrzymanie.