Hałas i chmury pyłu. Ludzie z osiedla Karolówka wołają o pomoc

Skomplikowany temat

Powodów do obaw nie brakuje. Mieszkańcy os. Karolówka spisali je i złożyli w tej sprawie pismo do Rady Miejskiej w Zamościu. Lista kłopotów jest długa. To – jak wyliczają: chmury pyłu i plew, które wznoszą się z zakładu produkującego pellet. Wiatr roznosi je podobno wówczas po całej okolicy. Zanieczyszczenia dostają się do domów, brudzą auta. Kłopotem jest także hałas. On wydobywa się z kilku zakładów i firm. Jak tłumaczą mieszkańcy, wytwarzają go różne, pracujące urządzenia (często nawet mieszkańcy nie wiedzą jakie), tiry „krążące” w podstrefie, chłodnie itd.