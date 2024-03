Fujara kontra Jutrzenka i Proch. O zamojskich perypetiach przyszłej królowej Marysieńki

„J. w. Sobieska, niegdyś żona śp. naszego j. ośw. chciała wejść do Zamościa z licznymi damami dworu królowej, jednak nie dopuszczono jej nawet do Płoskiego, gdzie chciała przenocować. Z powodu straży, jak i podniesionych mostów zwodzonych, musiała zawrócić” — pisał 5 czerwca 1665 r. Bazyli Rudomicz. A dzień później notował: „Dziś dokładnie wyjaśnił mi jm. pan chorąży bracławski przyczynę zamknięcia bram przed j.w. panią Sobieską, ponieważ jegomość pan Gutowski dworzanin królewski został przysłany do Zamościa z żądaniem, by Sobieskiej jako pani dano wstęp na Zamek i całą władzę, oraz by miała pod swą opieką miasto itd. W trosce więc, by z powodu jakiegoś przypadkowego zabójstwa, nie doszło do rozruchów między strażą miejską, a jej orszakiem albo, żeby do miasta nie weszła jakaś osobista gwardia niby dla ochrony przed jej ewentualnym aresztowaniem, i by nie dano okazji do procesowania się w Trybunale Królewskim jakby z powodu świeżej zbrodni, zamknięto bramy miasta”.