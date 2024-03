„Oczyma wyobraźni”. Przed nami wielkie Misterium Męki Pańskiej w Zamościu Bogdan Nowak

Próby do tego wielkiego, plenerowego widowiska już trwają. Z dużym rozmachem. Spektakl odbędzie się na zamojskim Starym Mieście, w miejscu, które było kiedyś amfiteatrem a po przeprowadzonym remoncie stało się dość malowniczym „uczytelnieniem dawnych fortyfikacji”. To duży obszar, który niełatwo jest aktorom „zagospodarować”. A jednak co roku ta sztuka się udaje.