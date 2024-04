Zamość grzmiał ze wszystkich dział. Szwedzki „potop”, który rozbił się o forteczne mury

Tymczasem Jan Kazimierz odzyskiwał siły. Szlachta wracała pod jego panowanie, a Tatarzy zaoferowali mu przymierze i pomoc wojskową. To zrobiło także na zamościanach wielkie wrażenie — Tatarów bano się tak samo jak Kozaków. W tej sytuacji „Sobiepan” zdecydowanie opowiedział się po stronie Jana Kazimierza. 22 lutego 1656 r. w Zamościu gruchnęła wieść o rozbiciu wojsk polskich pod dowództwem Stefana Czarnieckiego w bitwie pod Gołębiem oraz o zajęciu przez Szwedów Lublina. Rozproszone polskie pułki ruszyły w stronę Zamościa. W ślad za nimi podążała armia Karola Gustawa. Forteca była jednak gotowa na odparcie ataku.

Tak wydarzenia te opisywał Henryk Sienkiewicz w „Potopie”:

„Mury były jako kwieciem żołnierzami ubrane. Pułki piechoty tak świetnej, jakiej nie było w całej Rzeczypospolitej, stały w gotowości jeden obok drugiego, z muszkietami w ręku i oczyma zwróconymi ku polom. Mało służyło w nich cudzoziemców, ledwie trochę Prusaków i Francuzów, głównie zaś chłopi ordynaccy. Lud rosły, dorodny, któren gdy go w barwiste kolety przybrano i na modłę cudzoziemską wyćwiczono, bił się tak dobrze, jak najlepsi kromwelowscy Anglicy. Szczególnie tędzy byli, gdy po strzałach przyszło rzucić się wręcz na nieprzyjaciela. I teraz wyglądali Szwedów niecierpliwie, pomni dawniejszych swych nad Chmielnickim tryumfów. Przy działach, których długie szyje wyciągały się jakoby z ciekawością przez blanki ku polom, służyli przeważnie Flamandowie, do ognistej służby najprzedniejsi. Za fortecą już, z tamtej strony fosy, kręciły się chorągwie lekkiej jazdy, same bezpieczne, bo pod osłoną dział i schroniska pewne, a mogące w każdej chwili skoczyć, gdzie trzeba. Starosta kałuski (chodzi o Jana „Sobiepana” Zamoyskiego — dop. autor) objeżdżał mury w szmelcowej zbroi, z pozłocistym buzdyganem w ręku, i co chwila pytał: „A co, nie widać jeszcze?”. I klął pod nosem, gdy mu zewsząd odpowiadano, że nie widać”.