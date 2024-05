Co się dzieje z zamojskimi mostami? Kolejny został właśnie zamknięty

Marcin Nowak, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Zamościu zapewnia, że prace remontowe dotyczące mostu na Łabuńce rozpoczną się niebawem.

- Most musiał zostać zamknięty w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. Planowany jest remont pomostu, po którym się tam chodzi. Potrzebne są także ekspertyzy dotyczące stanu obiektu – mówi wicedyrektor Marcin Nowak. - Prace remontowe ruszą tam w przyszłym tygodniu. I zakończą się tak szybko, jak to będzie możliwe. Natomiast jeśli chodzi o most przy Bramie Szczebrzeskiej, to są tam prowadzone co jakiś czas niezbędne naprawy.