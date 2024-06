Zabytkowa wieża ciśnień w Zamościu od lat czeka na remont. Może się doczeka

- Ta wieża po prostu niszczeje. Nic się nie robi w tej sprawie – mówił na sesji zamojskiej RM Wiesław Nowakowski. - To jedyny taki zabytek u nas. Ten gont powinien być naprawiony, bo będzie zalewać wnętrze. Bo to wszystko zgnije i się rozleci. Chyba, że komuś zależy na dwóch miejscach parkingowych (które – jak rozumiemy - mogłyby tam według wiceprzewodniczącego: ewentualnie powstać po rozpadzie wieży – przyp. red.). Bo uważam, że pewnie o to chodzi.