Przegląd prasy z Zamościa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.06.2024

Ile pszczół jest latem w jednym ulu? Na to pytanie dzieci z zamojskiego Przedszkola nr 8 odpowiadały, że... 28, 100, 500, a jeden chłopczyk ocenił nawet, że... nieskończoność. Przedszkolaki usłyszały jednak w czasie spotkania - w ramach akcji edukacyjnej Kuriera Lubelskiego, że tych sympatycznych stworzeń żyje tam od 50 do 80 tysięcy.

Jak co roku na to wydarzenie przybędzie przynajmniej kilkanaście tysięcy osób (jeśli nie więcej) oraz około dwustu wystawców. Zaplanowano też wykłady, liczne pokazy i koncerty. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wraz z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Zamościu organizują wielką, XXXVI Wystawę Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Odbędzie się ona w Sitnie (powiat zamojski), w dniach: 5-7 lipca.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pochodzi z XVI wieku i jest uznawana za jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków drewnianego budownictwa sakralnego w kraju. Znajdują się tam unikatowe polichromie, piękny ikonostas i wiele innych, interesujących zabytków. Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorajcu znajduje się także w pięknym zakątku Roztocza (co podkreśla jej urodę): na podkarpackim Szlaku Architektury Drewnianej.

Upały nie opuszczają woj. lubelskiego, na termometrach w środę (19 czerwca) zobaczymy ponad 30 stopni Celsjusza. To najwyższa temperatura od początku tego roku. Aby się schłodzić warto skorzystać z kurtyn wodnych, a te zaczęły pojawiać się już w Lublinie.

„Dynamika miasta. Ekspresja Fotografii” – to tytuł wystawy, którą można oglądać w zamojskiej Galerii Fotografii Ratusz. Autorem prezentowanych tam, bardzo interesujących zdjęć jest dr Tomasz Sobecki, fotografik, urodzony i mieszkający w Toruniu: autor m.in. wielu wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą.

Łącznie ponad tysiąc złotych strat poniósł 57-letni mieszkaniec gminy Horodło w wyniku pożaru. Jak ustalono jego 24-letni znajomy tak się na niego zdenerwował, że podpalił mu drewniany wychodek. Ogień zajął także szopę w której znajdował się rower, kosa spalinowa i drewno na opał. Łączna suma strat to ponad tysiąc złotych.

Pasieka działa przy ul. Strefowej w Zamościu. Jest nietypowa. Do budowy uli wykorzystano m.in. bębny ze starych pralek. Projekt założenia takiej pasieki był wspólnie realizowany przez zamojski magistrat, Fundację Odzyskaj Środowisko oraz organizację „Aureko”. We wtorek (18 czerwca) odbyło się tam uroczyste wirowanie miodu.

Nie ma jeszcze imienia. Dostanie je gdy trochę podrośnie i będzie można określić jego płeć. W zamojskim Ogrodzie Zoologicznym po raz pierwszy w historii tej placówki urodził się leniwiec dwupalczysty. Jego rodzicami są: Sid i Maniek.

Jest ich osiem. Każda z nich ma wysokość od ponad dwóch do prawie czterech metrów. Nad zamojskim zalewam znów pojawiły się żywe palmy. To podobno specjalna, mrozoodporna odmiana, ale i tak w tym miejscu można je oglądać jedynie w sezonie turystycznym (jesienią palmy ponownie zostaną przeniesione do jednej z cieplarni w Ogrodzie Zoologicznym).