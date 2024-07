Absolutorium dla zarządów powiatów na Zamojszczyźnie. Otrzymała je także burmistrz Marta Majewska

Gwarantuje wszystko co najlepsze

To przekonało powiatowych radnych. Na ostatniej sesji jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem absolutorium dla biłgorajskiego Zarządu Powiatu. Nie tylko tam doszło do takiej sytuacji. Także radni powiatu zamojskiego przyznali Zarządowi Powiatu absolutorium. Tak o tym poinformowano na stronie internetowej samorządu.

Raduje się też Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa. „Dzisiaj (chodzi o 28 czerwca – przyp. red.) Rada Miejska w Hrubieszowie udzieliła mi jednomyślnie wotum zaufania oraz absolutorium za 2023 rok” – napisała m.in. w mediach społecznościowych. „Chciałbym za to z całego serca podziękować wszystkim radnym. Nasza współpraca gwarantuje miastu wszystko co najlepsze, co jest zauważane nie tylko na lokalnym podwórku”.