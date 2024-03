W krasnobrodzkim sanatorium otwarto nowy kompleks. Wydano na ten cel 15 mln zł

Całkowity koszt wyposażenia oraz rozbudowy obiektu to około 15 mln zł. Inwestycja powstała w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19”.

Plany są imponujące

Jest szansa, że to jednak dopiero początek zaplanowanych prac. Rozbudowa kompleksu sanatoryjnego w Krasnobrodzie może kosztować nawet 80 mln zł. Dalsze plany są naprawdę imponujące. To m.in. rewitalizacja istniejących budynków oraz budowa kilku nowych. Jeśli wszystko się powiedzie, powstaną kolejne obiekty hotelowe, ale także basen i zaplecze kuchenne. Wszystko to miałoby się stać dzięki zewnętrznemu np. unijnemu wsparciu.