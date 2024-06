Miliony złotych wydadzą na remont Domu Centralnego w Zamościu. Są utrudnienia w ruchu

„Centralka” to potężny, jak mówią mieszkańcy „reprezentacyjny” gmach. Powstał zaledwie w ciągu 13 miesięcy (oddano go do użytku 1 lipca 1911 r.) Uznano wówczas ów okazały budynek za najpiękniejszy na miejscowym Starym Mieście. Zachwyt budziła m.in. jego secesyjna elewacja oraz okna w różnych, wyszukanych kształtach.