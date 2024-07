Budżet Obywatelski Hrubieszowa i Biłgoraja. Pogotowie psychologiczne, strefa relaksu, a może „stojak dla psa”?

W przypadku „kryzysu sytuacyjnego”

Jakie projekty w Hrubieszowie zakwalifikowano do kolejnego etapu? To m.in. „Pogotowie psychologiczne dzieci i młodzieży”. Miałoby powstać przy Szkole Podstawowej Nr 2 w tym mieście. Jak czytamy w opisie projektu, zostanie ono (ewentualnie) powołane po to, „aby zapewnić lepsze niż dotychczas reagowanie w przypadku kryzysu sytuacyjnego". Dotyka on hrubieszowskich uczniów oraz ich rodziny.