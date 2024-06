Prezydent Zamościa otrzymał absolutorium. Nie obyło się bez dyskusji

Potem odbyła się dyskusja. Była długa i wielowątkowa. Głos zabrał w niej m.in. Wiesław Nowakowski, wiceprzewodniczący zamojskiej Rady Miejskiej.

- My nic w Zamościu nie będziemy mogli zrobić, jeśli nie będzie miejsc pracy. Co nam po mieszkaniach? Kto będzie w nich mieszkał? Za co je utrzyma? - pytał radny retorycznie. - A prognoza demograficzna jest taka, że niedługo Zamość będzie miał 50 tysięcy mieszkańców. A było prawie 70 tysięcy. Jeśli młodym ludziom nie zaoferujemy konkretnych miejsc pracy, nadal będą z miasta wyjeżdżać. Dlatego musimy ściągnąć do miasta inwestorów. Bo teraz u nas wszystko funkcjonuje na budżetówce. I z tego żyjemy, czy egzystujemy.