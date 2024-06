O absolutorium dla zarządu i stanie województwa lubelskiego. To będą ważne i ciekawe obrady

Pozytywne zjawiska

Raport o stanie o stanie województwa lubelskiego to obszerny dokument (liczy w sumie 230 stron). Zawiera analizę i podsumowanie działalności Samorządu Województwa Lubelskiego w 2023 roku w wielu obszarach: ochronie zdrowia, sporcie, turystyce, rolnictwie, transporcie czy obronności. Wstępem dokument opatrzył Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Na co zwraca uwagę?

„Należy wskazać, że w 2023 r. województwo lubelskie z sukcesem zakończyło wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach którego udało się pozyskać dodatkowe środki oraz osiągnąć wszystkie cele zakładane w programie” – podkreśla marszałek Stawiarski.

Co ważne, uruchomione zostało jednocześnie „wdrażanie” programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. To wszystko, zdaniem marszałka, w ub. roku przyczyniło się do wielu „pozytywnych zjawisk”, a sytuacja województwa się poprawiła.