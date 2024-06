Planowana renowacja podcieni i zabytkowych schodów Ratusza niepokoi zamojskich restauratorów

Zakres jest szeroki, możliwości ograniczone

Głos w sprawie planowanych remontów podcieni zabrał podczas obrad Stanisław Flis, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zamościu. - Zakres prac podcieni w dokumentacji jest bardzo szeroki, a możliwości finansowe ograniczone – podkreślił. - Będą poprawki do wysokości filarów. Tynki, spękania, ubytki zostaną uzupełniane. Prace zostaną wykonane po rozstrzygnięciu przetargu. On jest dopiero ogłoszony. Musimy znaleźć wykonawcę.

Roboty mają postępować szybko. Zostaną wykonane w trzy miesiące od podpisania umowy. - Co do zakresu prac dotyczącego schodów Ratusza planowane jest oczyszczenie schodów, uzupełnienie ubytków fug, tynków i pewne, inne poprawki – wyliczał podczas sesji dyrektor Flis. - Do wykonania jest także modernizacja, a właściwie wymiana poziomów centralnego ogrzewania w budynku Ratusza, bo jest ona w bardzo złym stanie.