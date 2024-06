Ponad 1 mln zł. pójdzie na remont drogi ze Smoligowa do Wereszyna. Mieszkańcy powiatu marzą jednak o zalewie Bogdan Nowak

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

To długo oczekiwana inwestycja. Rozpoczęto przebudowę drogi z miejscowości Smoligów do Wereszyna w powiecie hrubieszowskim. Inwestycja pochłonie prawie 1,1 mln zł. Nowy asfalt pojawi się na długości blisko jednego kilometra. Ponadto jezdnia zostanie poszerzona do sześciu metrów. Jednak mieszkańcy powiatu wskazują także inne potrzeby.