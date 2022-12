Zarzuty radnego wobec Straży Miejskiej były poważne. Mogło jednak dojść do nieporozumienia

- To był dzień wolny od zajęć. Słuchajcie, tam dzieci biegają, a oni nie mogą za przeproszeniem ani jednej d… ruszyć. I co, trzeba czekać, aż to dziecko spadnie? - pytał retorycznie radny na sesji RM (obrady odbyły się w poniedziałek, 28 listopada). - To powinna być reakcja natychmiastowa. Do szkoły nr 2 nie jest daleko. A przecież do nich dzwonił radny, który prosił o interwencję. Jak ma się czuć zwykły obywatel. Jaka będzie wówczas reakcja Straży Miejskiej?