Wozy bojowe przekazane i poświęcone. Ważna uroczystość odbyła się u zamojskich strażaków Bogdan Nowak

Trafiły już oficjalnie do służby. W poniedziałek (20 marca) na placu wewnętrznym Komendy Miejskiej PSP w Zamościu zaplanowano przekazanie i poświęcenie pięciu samochodów pożarniczych. Trzy z nich to pojazdy nowe, zakupione w ubiegłym roku do zamojskiej komendy. To średni samochód ratowniczo gaśniczy marki Volvo, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania oraz samochód kwatermistrzowski VW Crafter.