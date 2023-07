Ważne wyróżnienie dla „starego” szpitala w Zamościu. Placówka została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie „Onkomapa”

W tym roku o miano ośrodka 10-lecia w ogólnopolskim konkursie Onkomapa walczyło 120 ośrodków onkologicznych. Zmagania zostały zorganizowane przez fundację Alivia. Zwyciężyło w nich Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, które w głosowaniu uzyskało ocenę 4,8/5. Zamojski „stary” szpital, z oceną 4,7/5, został jedynym laureatem z województwa lubelskiego.

Otrzymał w ten sposób tytuł „Ośrodek onkologiczny 10-lecia w województwie lubelskim” Jak czytamy w komunikacie nadesłanym do naszej redakcji, w konkursie ocenia się zarówno lekarzy oraz szpitale (brane są m.in. sposób organizacji leczenia oraz przestrzeganie praw pacjenta).

"To ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że w konkursie mogli głosować wyłącznie pacjenci i ich rodziny. Warto zaznaczyć, że nie jest to nagroda dla zarządu szpitala, a dla Oddziału Hematologicznego, którym kieruje pani doktor Renata Kasza wraz ze swoją zastępczynią, doktor Iwoną Sawicką-Mochniej" - podkreśla Damian Miechowicz, prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego (ta wypowiedź została do nas nadesłana). "Poza świetnym zespołem lekarskim, nasza hematologia to także pielęgniarki, opiekunki medyczne, rejestratorki, panie salowe i wspierający ich pracownicy obsługi. Nad całością czuwa pielęgniarka oddziałowa Małgorzata Janda, z kolei pacjenci onkologiczni są dodatkowo pod opieką Beaty Rusinek, koordynatora procesu leczenia onkologicznego. Wszystkim tym osobom należą się ogromne brawa".