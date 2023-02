Zamość i powiat zamojski w policyjnych statystykach

Wśród nich były poważne i jak to określono „najbardziej dokuczliwe społecznie”. W 2022 r. odnotowano np. w Zamościu i powiecie zamojskim 97 kradzieży z włamaniem (innych kradzieży było 211), 17 bójek i pobić oraz m.in. 14 rozbojów i jak to określono „wymuszeń rozbójniczych”.

Sporządzono także statystyki wykrywalności w wybranych kategoriach przestępstw. Kradzież z włamaniem było to 66,33 proc. (w ub, roku – 60,9 proc.), kradzież „cudzej rzeczy” – 67,76 proc. (rok wcześniej było to 73,1 proc.), rozbój – 92,86 proc. (w 2021 r. było to 100 proc.), bójka lub pobicie – 82,35 proc. (rok wcześniej było to 94,7 proc.), uszkodzenie mienia – 55 proc. (rok wcześniej było to 55,6 proc.) oraz „uszczerbek na zdrowiu” – 97,92 proc. (rok wcześniej było to 96,9 proc.).

Ogólnie wykryto 1423 sprawców (rok wcześniej było ich 1484), z czego 41 z nich to osoby nieletnie. To nie wszystko.