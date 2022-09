Zamość. Restrukturyzacja w zamojskiej Orkiestrze Symfonicznej. Dalszych zwolnień na razie nie będzie

- Muzycy obawiają się kolejnych zmian. Chodzi o restrukturyzację orkiestry wdrażaną właśnie ze względów ekonomicznych – dodaje inny muzyk z Zamościa (nazwiska do wiadomości redakcji). - Nie wiadomo jak to ma dokładnie wyglądać. Ludzie martwią się o pracę - chociaż zarabiają niewiele więcej niż najniższa krajowa - i o los całej orkiestry. Są nawet pogłoski o jej likwidacji. To byłaby wielka strata.