Tysiące osób dotkniętych ubóstwem. Potrzebne jest zielone światło dla organizacji pozarządowych

Pomoc dla najuboższych

W ub. roku kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń opieki społecznej wynosiło 600 zł na osobę w rodzinie oraz 776 zł dla gospodarujących samotnie. Dochody niektórych podopiecznych były na zatrważającym poziomie. Zamojskie MCPR przygotowało zestawienie na ten temat. Wynika z niego, iż w 134 zamojskich rodzinach dochód na osobę wynosił od zera do 300 zł (dotyczy to 470 osób), w 168 rodzinach – od 300 do 600 zł na osobę (629 osób), w 114 – od 600 do 900 zł, a w 19 – od 900 do 1,2 tys.

W statystykach nie zapomniano także o ludziach samotnych. 360 z nich miało dochody od zera do 350 zł, 211 – od 350 do 776, a 70 – od 776 do 1164 zł. W sumie z pomocy MCPR korzystało w ub. roku w Zamościu 966 samotnych osób.