Tygodniowy przegląd prasy 26.11.2023: Zamość, 19.11-25.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

Opowieść była wartka, wielowątkowa. O chłopskim fotografie Janie Adamczuku, jego życiu oraz historii rodzinnej wspominał jego brat – Stanisław. W relacji splotły się ludzkie losy oraz ważne i mniej ważne wydarzenia w dziejach lokalnej społeczności. Nie zabrakło tragicznych opisów, ale także kilku anegdot. Czasami zatem blisko nam było do łez innym razem uśmiechaliśmy się wraz z panem Stanisławem. Bo takie jest ludzkie życie: niejednoznaczne, skomplikowane.

Zamojski Dom Kultury zaprasza mieszkańców do wspólnego kolędowania na Rynku Wielkim. Odbędzie się 16 grudnia (w godz. 14-17) oraz 17 grudnia (w godz. 15-18). Wcześniej trzeba się jednak zgłosić do organizatorów. Będzie to możliwe do 8 grudnia.