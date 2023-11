Wspólne kolędowanie na Rynku Wielkim w Zamościu. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 grudnia Bogdan Nowak

Zamojski Dom Kultury zaprasza mieszkańców do wspólnego kolędowania na Rynku Wielkim. Odbędzie się 16 grudnia (w godz. 14-17) oraz 17 grudnia (w godz. 15-18). Wcześniej trzeba się jednak zgłosić do organizatorów. Będzie to możliwe do 8 grudnia.