Przewoźnicy zapowiadają blokady przejść granicznych. Ma to się stać w Hrebennem, Dorohusku i Korczowej

Przewoźnicy wypracowali kilka postulatów. Żądają przywrócenia systemu zezwoleń dla ukraińskich przewoźników na przekraczanie granicy z Polską. Ponadto chcą zakazu rejestrowania firm w naszym kraju, jeśli funkcjonują one poza Unią Europejską. Domagają się również utworzenia oddzielnych kolejek dla pustych samochodów, które obecnie muszą bardzo długo stać na granicy oraz m.in. uzyskania dostępu do ukraińskiego systemu „Shlyah”.

- To są postulaty, które muszą zostać spełnione. To nasze być, albo nie być – podkreśla Borkowski. - Będziemy jednak podczas protestu przepuszczać m.in. samochody osobowe oraz pojazdy pracujące dla wojska czy z pomocą humanitarną. Jednak ciężarówki będą blokowane. Mamy zamiar przepuszczać je po jednej, co godzinę. To musi dać efekty. Sytuacja polskich przewoźników jest bardzo trudna, dlatego blokada będzie prowadzona aż do skutku. Już zgłosiliśmy ją do 3 stycznia.