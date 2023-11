Przegląd tygodnia z 12.11.2023 w Zamościu. Najważniejsze wydarzenia od 5.11 do 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Zamość, 12.11.2023. 5.11 - 11.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Agencja Mienia Wojskowego po raz kolejny wyprzedaje sprzęt. Tym razem do kupienia są m.in. przyczepy, samochody, kuchnia polowa, sprzęt sportowy i wiele innych!. Zobacz, co należy zrobić, by móc kupić sprzęt z demobilu.

Sprawdziliśmy, jak jesień spędzają celebryci pochodzący lub mieszkający w woj. lubelskim. Widać, że aktorzy, piosenkarze i gwiazdy show biznesu nie mogą w tym czasie narzekać na nudę. Te zdjęcia mówią same za siebie, zobacz sam!