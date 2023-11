Tam gdzie rozsiadł się obronny gród Zamość. Śladami pierwszego przewodnika po mieście

„Całe miasto wyraźnie dzieli się na trzy części-dzielnice tj. na Stare Miasto, dzielnicę Lwowską i dzielnicę Lubelską” – pisał w 1934 roku Michał Pieszko. „Istotną częścią Zamościa to Stare Miasto, pełne zabytków-pomników i wspomnień historycznych – to centrum naszego zainteresowania i wędrówki krajoznawczej. Stare Miasto grupuje się około dwóch ośrodków. Pierwszy ośrodek to dawny Plac Akademicki, przebudowany obecnie na ulicę Akademicką – jest to ośrodek reprezentacyjny i duchowy Zamościa”.