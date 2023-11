Podkreślenie rangi Zamościa. Powstaje tam Instytut Badań nad Renesansem i Barokiem Bogdan Nowak

To interesujące przedsięwzięcie. W Zamościu tworzony jest Instytut Badań nad Renesansem i Barokiem. Będzie to samodzielna, państwowa instytucja kultury, związana jednak z Akademią Zamojską. Jej podstawową obsadę ma stanowić przynajmniej kilkanaście osób. Będą to uczeni delegowani z Akademii Zamojskiej, ale także z różnych ośrodków akademickich naszego kraju, a podobno nawet "ze świata".