O dniu odzyskania niepodległości naszego kraju marzyły całe pokolenia Polaków. To się spełniło! Europa nadal pogrążona była jednak w chaosie

„Już dnia 31 października otrzymała komendant powiatu półkow. (pisownia oryginalna) Fiszer (czyli płk Juliusz Fischer von Drauenberg) rozkaz (...) o wydzieleniu z 30 pp. żołnierzy Polaków i zaprzysiężeniu ich nowemu Zjednoczonemu Państwu Polskiemu” – czytamy dalej w artykule na łamach KPZ. „Półkownik Fiszer rozkaz zbagatelizował, ukazując go tylko kilku oficerom w menaży. Wieść o tym dotarła do wojska i dnia 1 listopada rano kap. Goliński z kilku oficerami dokonali przewrotu. Zawiadomili półk. Fiszera o objęciu władzy nad powiatem. W koszarach 30 pp. oddzielono Polaków od żołnierzy narodowości obcej”.

Biało-czerwone kokardy

Na wschodzie widzimy jakby dwa półwyspy

Było ono szóstym co do wielkości krajem w Europie. Powierzchnia RP liczyła wówczas 388,6 km kw. W 1921 r. liczba ludności kraju wynosiła 27,2 mln, a w 1939 r. — ok. 35 mln. Ponadto oceniano, że poza terytorium Polski żyło ok. 8 mln naszych rodaków. W latach 20. ubiegłego wieku około 75 proc. ludności kraju mieszkało na wsi, a najliczniejszą grupą społeczną byli chłopi. Stanowili oni 55 proc. ogółu ludności; 27,5 proc. byli to robotnicy, 11 proc. — „drobnomieszczanie”, ponad 5 proc. — inteligencja oraz ludzie wykonujący wolne zwody, 1 proc. — przedsiębiorcy, a 0,4 proc. — posiadacze ziemscy.