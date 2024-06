Prasówka Zamość 17.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zamościu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Zamość 17.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Międzynarodowy Trójstyk Literacki to coroczne spotkanie ludzi pióra z Polski i zagranicy, które już po raz szósty odbyło się we Włodawie. To wyjątkowe wydarzenie jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji i integracji środowisk literackich.