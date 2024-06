Czy wertepy na osiedlu Koszary w Zamościu wreszcie znikną? Jest taka szansa

Podczas poniedziałkowych obrad głos w tej sprawie zabrała również radna Jolanta Fugiel. Zapewniała, że członkowie jednej z komisji Rady Miasta wystąpili niedawno do Zarządu Dróg Grodzkich z wnioskiem o wyremontowanie „ciągów komunikacyjnych” na tym osiedlu (to efekt petycji przygotowanej przez miejscowych przedsiębiorców i mieszkańców, która wpłynęła w tej sprawie do RM). - Prosimy o to, żeby te remonty odbyły się w możliwie jak najbliższym terminie – mówiła radna Fugiel.