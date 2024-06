Przegląd tygodnia z 23.06.2024 w Zamościu. Najważniejsze wydarzenia od 16.06 do 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z Zamościa, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Lubelska strefa kibica nad Zalewem Zemborzyckim po raz drugi zrobiła się biało-czerwona. A to dlatego, że swój drugi mecz podczas mistrzostw Europy w Niemczech rozgrywała reprezentacja Polski. Niestety, nasza kadra przegrała 1:3, co sprawia, że szansa na awans z grupy są tylko teoretyczne.

Noc Świętojańska to wyjątkowe wydarzenie, które zawsze zachwyca swoją magią, niezależnie od tego, ile razy weźmie się udział w obchodach. Puszczanie wianków na wodzie, skakanie przez ognisko, pokaz tańca słowiańskiego, konkursy wicia wianków, koncerty i wspólne szukanie kwiatu paproci to tylko niektóre atrakcje, które czekają na uczestników tegorocznej Nocy Świętojańskiej.

Zabytkowe schody zamojskiego Ratusza w sezonie turystycznym są jednym z najbardziej obleganych zabytków miejscowego Starego Miasta. Turyści bardzo często robią sobie tam zdjęcia. Oglądają także stamtąd piękną panoramę Starówki. Liszaje zacieków i odpadające tynki mogą dobre wrażenie zaburzyć. To się zmieni.

Było groźnie. Burze nie ominęły ostatnio Zamościa i powiatu zamojskiego. Towarzyszył im silny wiatr. Kilka razy interweniować musieli strażacy. Do akcji ruszali w środę i czwartek (19 i 20 czerwca).

Roztoczański Park Narodowy informuje, że dzisiaj (20 czerwca) popularna plaża nad stawami „Echo” w Zwierzyńcu zostanie zamknięta. To będzie trwało tylko jeden dzień. Natomiast od soboty na kąpielisku pojawią się ratownicy. Wyremontowane zostaną także zdewastowane jakiś czas temu toalety znajdujące się w sąsiedztwie plaży.

Zablokowana jest droga krajowa nr 17 w miejscowości Zakręcie. Autokar wjechał tam do rowu i przewrócił się na bok. Policja poinformowała, że 13 osób zostało przewiezionych do szpitala.

Jak co roku na to wydarzenie przybędzie przynajmniej kilkanaście tysięcy osób (jeśli nie więcej) oraz około dwustu wystawców. Zaplanowano też wykłady, liczne pokazy i koncerty. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wraz z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Zamościu organizują wielką, XXXVI Wystawę Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Odbędzie się ona w Sitnie (powiat zamojski), w dniach: 5-7 lipca.

Pochodzi z XVI wieku i jest uznawana za jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków drewnianego budownictwa sakralnego w kraju. Znajdują się tam unikatowe polichromie, piękny ikonostas i wiele innych, interesujących zabytków. Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorajcu znajduje się także w pięknym zakątku Roztocza (co podkreśla jej urodę): na podkarpackim Szlaku Architektury Drewnianej.

Pasieka działa przy ul. Strefowej w Zamościu. Jest nietypowa. Do budowy uli wykorzystano m.in. bębny ze starych pralek. Projekt założenia takiej pasieki był wspólnie realizowany przez zamojski magistrat, Fundację Odzyskaj Środowisko oraz organizację „Aureko”. We wtorek (18 czerwca) odbyło się tam uroczyste wirowanie miodu.

„Dynamika miasta. Ekspresja Fotografii” – to tytuł wystawy, którą można oglądać w zamojskiej Galerii Fotografii Ratusz. Autorem prezentowanych tam, bardzo interesujących zdjęć jest dr Tomasz Sobecki, fotografik, urodzony i mieszkający w Toruniu: autor m.in. wielu wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą.

Jest ich osiem. Każda z nich ma wysokość od ponad dwóch do prawie czterech metrów. Nad zamojskim zalewam znów pojawiły się żywe palmy. To podobno specjalna, mrozoodporna odmiana, ale i tak w tym miejscu można je oglądać jedynie w sezonie turystycznym (jesienią palmy ponownie zostaną przeniesione do jednej z cieplarni w Ogrodzie Zoologicznym).