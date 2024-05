Prasówka 19.05.2024 z całego tygodnia w Zamościu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Nieszczęśliwy finał dla 11-letniego chłopca miała piątkowa (17 maja) zabawa z psami sąsiada. Pod nieobecność właściciela posesji chłopiec wraz z dwiema koleżankami wypuścił kilka owczarków niemieckich. Zabawa jednak przyniosła nieoczekiwany obrót, gdyż w pewnym momencie cztery psy go zaatakowały. Chłopiec z licznymi ranami ciała trafił do lubelskiego szpitala.

Obchodzono je 50 dni po Wielkanocy. Stąd także nazwa Piędziesiątnica. W tym roku Zielone Świątki wypadają w niedzielę (19 maja). To ludowa nazwa święta kościelnego Zesłania Ducha Świętego na apostołów, jednego z najstarszych świąt w kościelnym kalendarzu liturgicznym. To był kiedyś niezwykle piękny, malowniczy czas.

Tragicznie zakończyły się poszukiwania zaginionego 68-letniego mieszkańca Hrubieszowa. Mężczyzna wyszedł z domu 18 stycznia tego roku. Od tamtego czasu trwały jego intensywne poszukiwania.

To kolejna tego typu zmiana. Zamojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ma nowego szefa. Taką decyzję podjęła właśnie Rada Nadzorcza tej spółki (w jej skład wchodzą obecnie: Robert Rychter, Marcin Mazur-Chromiak i Marcin Podsiadło). Z funkcji prezesa TBS została właśnie odwołana Magdalena Godek. Jej miejsce zajął 53-letni Andrzej Dudek.

„Przywrócimy do życia zamojski amfiteatr, by stał się miejscem imprez plenerowych, a tym samym odciążył Rynek Wielki” – to jeden z punktów programu Rafała Zwolaka, nowego prezydenta Zamościa. Tego tematu na pewno nie będzie mógł odpuścić, nawet gdyby tego chciał. Bo mu o nim szybko przypomną mieszkańcy miasta. Tak się stało na ostatniej sesji zamojskiej Rady Miejskiej (obrady odbyły się 16 maja).