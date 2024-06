Przegląd prasy z Zamościa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 26.06.2024

Prasówka 26.06 Zamość: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zespół z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie wszczepił nowy rodzaj stentgraftu u chorej z tętniakiem aorty piersiowej. Był to pierwszy tego typu zabieg w Polsce. W przeciwieństwie do dotychczas stosowanych rozwiązań, stantgraft nowego rodzaju nie musi być zamawiany dla pacjenta indywidualnie, co przyspiesza wykonanie zabiegu nawet o kilka tygodni.