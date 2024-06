Prasówka tygodniowa z 9.06.2024 w Zamościu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

„Z ogromną radością ogłaszamy, że Akt lokacyjny Zamościa został wpisany na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata w jej 5. jubileuszowej edycji” – czytamy na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zamościu. „Jesteśmy przepełnieni dumą i radością, że nasz bezcenny pergamin, kluczowy dla naszej historii, został w ten sposób uhonorowany! To wspaniale wyróżnienie podkreśla niezwykłe znaczenie naszego dziedzictwa. Dziękujemy. ”

W porównaniu z miastem zielony las wydaje nam się oazą spokoju. Tymczasem tam też bywa całkiem ruchliwie. Dzięki fotopułapkom poukrywanym zręcznie pomiędzy drzewami możemy popodglądać trochę tajemnicze życie dzikich zwierząt. Co ciekawe, na nagraniach załapały się nie tylko lisy, jelenie, rysie czy dziki, ale i... turysta tańczący makarenę.

W piątek (8 czerwca) na drogach Lubelszczyzny policja prowadzi ogólnopolską akcję „Prędkość”. - Kontrolujemy stosowanie się kierujących do przepisów ruchu drogowego i ograniczeń prędkości - zaznacza policja.

Tygodniowa prasówka 9.06.2024: 2.06-8.06.2024 Zamość: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Znowu grzmiało i błyskało. Dzisiaj nad ranem przez Zamość oraz powiat zamojski przetoczyła się burza. Tym razem trwała krócej niż we wtorek i była znacznie mniej intensywna. Jednak w miejscowości Niedzieliska (gm. Szczebrzeszyn) doszło do pożaru stodoły. Prawdopodobnie ma to związek z dzisiejszą burzą. Poszkodowane są dwie osoby.