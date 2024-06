„Co komu zawinił działacz oświeceniowy?”. Zamojski pomnik Stanisława Staszica został zdewastowany

- Nie rozumiem co takie popiersie może komuś przeszkadzać, co zawinił komuś działacz oświeceniowy? - dziwi się pani Joanna z Zamościa, którą w niedzielę spotkaliśmy w zamojskim Parku Miejskim. - Niestety te mazaje zostały namalowane farbą, która jest widoczna z daleka... Myślę, że ktoś nawet nie wiedział czyj pomnik niszczy… Bo jak inaczej? To świadczy o braku dojrzałości sprawcy i kompletnej niewiedzy na temat historii naszego kraju i jakości dokonań Stanisława Staszica.