Przegląd prasy z maja 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Zamościu?

„Rozbudujemy infrastrukturę przy zalewie. Powstaną pole kempingowe, baza z infrastrukturą dla kamperów, punkty widokowo, tężnia, płytki basen dla najmłodszych” – czytany w obszernym programie wyborczym Rafała Zwolaka, prezydenta Zamościa. Teraz przyszedł czas na realizację tych licznych obietnic. Wygląda na to, że przynajmniej nad zalewem jest to możliwe.

Został niedawno zamknięty. To dla okolicznych mieszkańców duży kłopot. Pisaliśmy o tym na naszych łamach 23 maja. Stało się to na prośbę jednego z naszych Czytelników. Temat powrócił na ostatniej, poniedziałkowej sesji zamojskiej Rady Miejskiej. Chodzi o most na rzece Łabuńce: pomiędzy ulicą Promienną i Grunwaldzką.

To temat który jest w tej części miasta szeroko komentowany. Trwa przebudowa ulicy Lwowskiej w Zamościu. Prace na odcinku około jednego kilometra wyglądają na zaawansowane. Niestety pod topór poszło kilkanaście dużych drzew. Są to jesiony, lipy oraz świerk. Taki los może spotkać sześć kolejnych. Wygląda na to, że nie uda się go uniknąć.

XXX, jubileuszowy Jarmark Hetmański-Festiwal Produktu Lokalnego odbędzie się w dniach 1-2 czerwca. Na zamojskim Rynku Wielkim staną liczne stoiska wystawców. Nie zabraknie także straganów z potrawami regionalnymi. Zaplanowano również koncerty, konkursy i pokazy.

Ma zostać oficjalnie otwarte w terminie od 21 czerwca do 1 września. Wtedy pojawią się tam ratownicy. Kłopot w tym, że ludzie z zamojskiego – oficjalnie zamkniętego - kąpieliska już korzystają. Mówił o tym na ostatniej sesji zamojskiej Rady Miejskiej radny Janusz Kupczyk.